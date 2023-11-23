Васильевский Петр Васильев
Место рожденияс.Воскресенское на Волге, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: (Васильевская) Ксения Петрова
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Сын: Васильевский Николай Петров
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Сын: Васильевский Владимир Петров
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Сын: Васильевский Алексей Петров
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Дочь: Соболева (Васильевская) Елизавета Петрова
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Сын: Васильевский Кассиан Петров
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Сын: Васильевский Андрей Петров
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Дочь: Аристова (Васильевская) Елена Петрова
Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина