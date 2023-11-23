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Васильевский Петр Васильев

Место рождения

с.Воскресенское на Волге, Мышкинский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Васильевский Василий Михайлов

Мать: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильевская) Ксения Петрова

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильевский Петр Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Учмы Угличского уезда.
Бракосочетание
03.07.1882

Жена: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Супруг(-а): Фаина Ильина Васильевская (Лаврова)
Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Васильевский Николай Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Васильевский Владимир Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
07.02.1887

Сын: Васильевский Алексей Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
03.04.1889

Дочь: Соболева (Васильевская) Елизавета Петрова

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Васильевский Кассиан Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
16.10.1894

Сын: Васильевский Андрей Петров

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аристова (Васильевская) Елена Петрова

Мать ребёнка: Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Смерть
Неизвестно

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