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Уваров Алексей Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Уваров Феодор Филипов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Феодосья Климонова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Уварова) Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Уварова Феодосья Климонова

Смерть
Неизвестно

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