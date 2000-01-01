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Эйхман Федор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948

Отец: Эйхман Яков Яковлевич

Мать: Эйхман Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1973

Сын: Эйхман Алексей Федорович

Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Эйхман Артем Федорович

Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна

Рождение ребёнка
04.09.1985

Дочь: Эйхман Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эйхман Лариса Борисовна

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