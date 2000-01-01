Эйхман Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1948
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1948
Отец: Эйхман Яков Яковлевич
Мать: Эйхман Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.12.1973
Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
30.03.1979
Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
04.09.1985
Дочь: Эйхман Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Эйхман Лариса Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эйхман Лариса Борисовна