Гедрова Эльвира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1998
Сын: Гедров Даниил Александрович
Отец ребёнка: Гедров Александр Леонидович
Рождение ребёнка
11.07.2002
Сын: Гедров Семён Александрович
Отец ребёнка: Гедров Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно