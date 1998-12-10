Гедрова Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедрова Эльвира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1998

Сын: Гедров Даниил Александрович

Отец ребёнка: Гедров Александр Леонидович

Рождение ребёнка
11.07.2002

Сын: Гедров Семён Александрович

Отец ребёнка: Гедров Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гедров Александр Леонидович

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