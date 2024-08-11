Смирнова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.07.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1917 ст.
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126
Крещение
20.07.1917 ст.
Русалкино, Каширский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно