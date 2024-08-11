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Смирнова Мария Ивановна

Место рождения

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.07.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1917 ст.

Отец: Смирнов Иван Алексеевич

Мать: Смирнова Пелагея Александровна

Сетка, Веневский муниципальный район, Тульская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/925565e9-421e-47cf-bfce-370810d718be/126 Метрические книги Тульской губернии Каширского уезда ЦГА Москвы, фонд №1813, опись №1, дело №53, стр. 126
Крещение
20.07.1917 ст.
Русалкино, Каширский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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