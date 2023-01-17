Козлова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1899

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Козлов Фёдор Андреевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1915

Муж: Козлов Фёдор Андреевич

Смерть
После 1915
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