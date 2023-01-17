Козлова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1899
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1915 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Козлов Фёдор Андреевич
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1915
Смерть
После 1915