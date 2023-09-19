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Белозубов Борис Павлович

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.05.1912

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912

Отец: Белозубов Павел Тимофеевич

Мать: Белозубова (Талалаева) Мария Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Белозубов Борис Борисович

Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
13.04.1940

Сын: Белозубов Юрий Борисович

Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна

Смерть
?.12.1941
Рождение ребёнка
23.06.1942

Сын: Белозубов Владимир Борисович

Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна

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