Белозубов Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1912
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Белозубов Борис Борисович
Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1940
Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна
Смерть
?.12.1941
Рождение ребёнка
23.06.1942
Сын: Белозубов Владимир Борисович
Мать ребёнка: Осипова Мария Николаевна