Гололобов Артем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова Анна Артемовна
Мать ребёнка: Гололобова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гололобова Фекла Артемовна
Мать ребёнка: Гололобова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гололобов Андрей Артемович
Мать ребёнка: Гололобова Аксинья
Смерть
Неизвестно