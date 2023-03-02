Гололобов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобов Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова Анна Артемовна

Мать ребёнка: Гололобова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гололобова Фекла Артемовна

Мать ребёнка: Гололобова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гололобов Андрей Артемович

Мать ребёнка: Гололобова Аксинья

Смерть
Неизвестно
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