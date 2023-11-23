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Волкова Евдокия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Александров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Волкова) Александра Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Александров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Александр Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Александров

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казаринова (Волкова) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Александров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волков Дмитрий Василев

Отец ребёнка: Волков Василий Александров

Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Волкова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Волков Василий Александров

Смерть
Неизвестно

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