Волкова Евдокия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Волкова) Александра Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Александров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Александр Васильев
Отец ребёнка: Волков Василий Александров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казаринова (Волкова) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Александров
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Волков Василий Александров
Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Волкова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Волков Василий Александров
Смерть
Неизвестно