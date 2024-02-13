Аверьянова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Аверьянов Алексей Прокопьевич??
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1897
Дегилевка, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.07.1906
Дочь: Нуянзина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Нуянзин Михаил Парфенович
Смерть
Неизвестно