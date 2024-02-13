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Аверьянова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Аверьянов Алексей Прокопьевич??

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Нуянзин Михаил Парфенович

Дегилевка, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.07.1906

Дочь: Нуянзина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Нуянзин Михаил Парфенович

Смерть
Неизвестно

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