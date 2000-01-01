Генералов Валентин Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Генералов Егор Гаврилович
Мать: Лапшина Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Генералов Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Генералова Григорьевна
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Петухова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Генералова Григорьевна
Бракосочетание
2006
Жена: Генералова Григорьевна
Смерть
2011