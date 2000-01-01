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Генералов Валентин Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Генералов Егор Гаврилович

Мать: Лапшина Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Генералов Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Генералова Григорьевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Петухова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Генералова Григорьевна

Бракосочетание
2006

Жена: Генералова Григорьевна

Смерть
2011
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