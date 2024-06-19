Сафронова Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.1978

Дочь: Краснова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1979

Дочь: Лисовол Галина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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