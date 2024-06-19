Сафронова Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.1978
Дочь: Краснова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1979
Дочь: Лисовол Галина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности