Пепеляева (Соболева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляева (Соболева) Мария Александровна

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Место рождения

Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

30.11.1927

Дата смерти

18.06.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927

Отец: Соболев Александр Иванович

Мать: Соболева Варвара Кузьминична

Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пепеляев Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пепеляев Яков Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.2019
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