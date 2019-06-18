Пепеляева (Соболева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1927
Дата смерти18.06.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927
Рождение ребёнка
16.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пепеляев Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пепеляев Яков Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.06.2019