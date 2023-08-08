Морозов Григорий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1912
Дата смерти02.07.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1912
Рождение ребёнка
03.06.1944
Дочь: Морозова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
05.02.1946
Дочь: Иванова Таисья Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
15.10.1947
Дочь: Аношина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
14.07.1949
Сын: Морозов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
08.07.1951
Дочь: Морозова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Рождение ребёнка
05.02.1953
Сын: Морозов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.1988