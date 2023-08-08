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Морозов Григорий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1912

Дата смерти

02.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1912

Отец: Морозов Абрам Степанович

Мать: Морозова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
03.06.1944

Дочь: Морозова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
05.02.1946

Дочь: Иванова Таисья Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
15.10.1947

Дочь: Аношина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
14.07.1949

Сын: Морозов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
08.07.1951

Дочь: Морозова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Рождение ребёнка
05.02.1953

Сын: Морозов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Анна Константиновна

Смерть
02.07.1988
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