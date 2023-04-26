Прасковья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.04.1805
Муж: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Емельян Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Настасья Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Николай Иванов
Смерть
Неизвестно