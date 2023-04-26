Прасковья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1805

Муж: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Емельян Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Настасья Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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