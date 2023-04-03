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Федотова Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Федотов Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов

Сосновка, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Григорий Демидов

Смерть
После 1858
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