Федотова Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федотов Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Федотов Григорий Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858