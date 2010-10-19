Потерин Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потерин Артем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.2010

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2010

Отец: Потерин Сергей Владимирович

Мать: не указана

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