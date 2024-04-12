Геронок (Тутаева) Алёна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геронок (Тутаева) Алёна Олеговна

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Место рождения

Катеринополь, Черкаська область

Дата рождения

18.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1991

Отец: Тутаев Олег Васильевич

Мать: Тутаева Марина Петровна

Катеринополь, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.01.2023

Дочь: Геронок Мария Константиновна

Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геронок Алиса Константиновна

Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич

Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геронок Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геронок Константин Васильевич

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