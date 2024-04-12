Геронок (Тутаева) Алёна Олеговна
Место рождения
Дата рождения18.02.1991
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1991
Отец: Тутаев Олег Васильевич
Мать: Тутаева Марина Петровна
Рождение ребёнка
01.01.2023
Дочь: Геронок Мария Константиновна
Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геронок Алиса Константиновна
Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич
Новополоцк, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геронок Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Геронок Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно