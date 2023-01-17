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Калмыков Николай Иванович

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Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

09.02.1902

Дата смерти

09.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1902

Отец: Калмыков Иван Лукьянович

Мать: Калмыкова Варвара Прохоровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Калмыков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Калмыкова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
05.08.1943

Сын: Колмыков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Калмыкова Елена Владимировна

Вонгуда, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Военная награда
04.10.1943
Медаль « За оборону Ленинграда"
Военная награда
01.09.1945
Ташкент
Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Елена Владимировна

Смерть
09.12.1971
Ташкент УзССР
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан
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