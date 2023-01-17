Калмыков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения09.02.1902
Дата смерти09.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1902
Рождение ребёнка
02.04.1928
Сын: Калмыков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Калмыкова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
05.08.1943
Сын: Колмыков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Калмыкова Елена Владимировна
Вонгуда, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Военная награда
04.10.1943
Медаль « За оборону Ленинграда"
Военная награда
01.09.1945
Ташкент
Медаль « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1971
Ташкент УзССР
Похороны
Неизвестно
Домробод Ташкент Узбекистан