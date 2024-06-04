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Харина Акилина Кириллова

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Емельян Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Харин Остафей Емельянов

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Харин Артемий Емельянов

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1796

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