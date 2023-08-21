Якуничев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смертиОколо 29.09.1969
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Отец: Якуничев Иван
Мать: Якуничева Клавдия
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Якуничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Якуничева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Якуничева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 29.09.1969
Москва, город федерального значения Москва