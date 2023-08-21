Якуничев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуничев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

Около 29.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Якуничев Иван

Мать: Якуничева Клавдия

Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Якуничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Якуничева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Якуничева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якуничева Любовь Ивановна

Смерть
Около 29.09.1969
Москва, город федерального значения Москва
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