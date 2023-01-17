Широков Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Широкова Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Вера Николаевна
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1986