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Васильева Татьяна Сергеевна
Васильева Татьяна Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1976
Пол
Женский
Отец
Васильев Сергей Семенович
1948 г.р.
Мать
Васильева (Шалапова) Вера Андреевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
21.09.1976
Отец:
Васильев Сергей Семенович
Мать:
Васильева Вера Андреевна
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