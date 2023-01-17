Фигуровский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровский Николай Александрович

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

26.11.1901

Дата смерти

05.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1901
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1933
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1940 по 1986
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.08.1986
Москва, город федерального значения Москва
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