Фигуровский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения26.11.1901
Дата смерти05.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1901
Место жительства
По 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1933
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1940 по 1986
Смерть
05.08.1986