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Алексеев Вячеслав Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1953

Дата смерти

25.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953

Отец: Алексеев Ксенофонт Николаевич

Мать: Ладыгина Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
04.08.1975

Сын: Алексеев Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
11.06.1978

Дочь: Алексеева Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
20.05.1991

Дочь: Алексеева Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна

Смерть
25.07.2021

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