Алексеев Вячеслав Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1953
Дата смерти25.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1953
Рождение ребёнка
04.08.1975
Сын: Алексеев Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
11.06.1978
Дочь: Алексеева Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
20.05.1991
Дочь: Алексеева Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Ергунова Галина Михайловна
Смерть
25.07.2021