Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1925

Сын: Меньших Алексей Семенович

Отец ребёнка: Меньших Семен

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньших Евгений Семенович

Отец ребёнка: Меньших Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньших Виктор Семенович

Отец ребёнка: Меньших Семен

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