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Авин Виктор Викторович
Авин Виктор Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Авин Виктор Константинович
1990 г.р.
Мать
Ускова Анастасия Борисовна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.2018
Отец:
Авин Виктор Константинович
Мать:
Ускова Анастасия Борисовна
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