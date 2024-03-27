Луковников Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковников Владимир Константинович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
иркутск
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