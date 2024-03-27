Луковников Владимир Константинович
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
01.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2016
иркутск