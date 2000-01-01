Перцов Алексей Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перцов Пантелеймон
Мать: Перцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Ада Алексеевна
Мать ребёнка: Перцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Перцова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перцова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Перцова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перцова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно