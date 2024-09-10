Соколов Архип Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Мария Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Жаркова (Соколова) Елена Архипова
Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова
Рождение ребёнка
10.03.1874
Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1879
Дочь: (Соколова) София Архипова
Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1881
Дочь: (Соколова) Анна Архипова
Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно