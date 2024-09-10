Соколов Архип Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Архип Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1850

Отец: Соколов Карп Макаров

Мать: Соколова (Белова) Марфа Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Жаркова (Соколова) Елена Архипова

Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова

Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Соколов Алексей Архипов

Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова

Рождение ребёнка
19.10.1879

Дочь: (Соколова) София Архипова

Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова

Рождение ребёнка
08.12.1881

Дочь: (Соколова) Анна Архипова

Мать ребёнка: Соколова Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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