Письменная Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти18.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1911
Сын: Гордиенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
14.02.1914
Дочь: Гордиенко Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович
Рождение ребёнка
14.08.1915
Дочь: Карташова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1981