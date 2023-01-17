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Письменная Фекла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

18.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1911

Сын: Гордиенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.02.1914

Дочь: Гордиенко Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.08.1915

Дочь: Карташова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гордиенко Николай Иосифович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письменный Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Николай Иосифович

Смерть
18.04.1981
Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
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