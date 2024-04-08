Жуков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1957

Дата смерти

08.04.2024

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.11.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
08.04.2024
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

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