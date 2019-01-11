Ленковец Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленковец Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ЭП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиковец (Булега) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
23.10.1990

Дочь: Панченко (Ленковец Шиковец) Эмма Юрьевна

Мать ребёнка: Шиковец (Булега) Татьяна Петровна

Борисов, Борисовский район, Минская область
Развод
1993

Жена: Шиковец (Булега) Татьяна Петровна

Смерть
11.01.2019

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