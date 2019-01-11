Ленковец Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1990
Дочь: Панченко (Ленковец Шиковец) Эмма Юрьевна
Мать ребёнка: Шиковец (Булега) Татьяна Петровна
Борисов, Борисовский район, Минская область
Развод
1993
Смерть
11.01.2019