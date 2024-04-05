Pochmara (Owsianka) Antonina 17.12.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pochmara (Owsianka) Antonina

Место рождения

Budy/Brańszczyk akt 107/1836

Дата рождения

17.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1816 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

1866 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1836

Отец: Owsianka Paweł

Мать: Owsianka (Kowalska/Kowalczyk) Agnieszka Kowalczyk/

Budy/Brańszczyk akt 107/1836
Бракосочетание
05.02.1865

Муж: Pochmara Maciej

Trzcianka/Brańszczyk akt 13/1865
Współmałżonek: Maciej Pochmara
Рождение ребёнка
1866

Сын: Pochmara Piotr

Отец ребёнка: Pochmara Maciej

Ochudno/Wyszków akt 38/1866
Смерть
Неизвестно

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