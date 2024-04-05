Pochmara (Owsianka) Antonina
Место рожденияBudy/Brańszczyk akt 107/1836
Дата рождения17.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1836
Budy/Brańszczyk akt 107/1836
Бракосочетание
05.02.1865
Муж: Pochmara Maciej
Trzcianka/Brańszczyk akt 13/1865
Współmałżonek: Maciej Pochmara
Рождение ребёнка
1866
Сын: Pochmara Piotr
Отец ребёнка: Pochmara Maciej
Ochudno/Wyszków akt 38/1866
Смерть
Неизвестно