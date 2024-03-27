Рамазанова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рамазанов Басир Исмаилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рамазанов Мухамет Басирович

Отец ребёнка: Рамазанов Басир Исмаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Басир Исмаилович

Смерть
Неизвестно

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