Горшков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марыкина Полина Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горшкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Горшкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова ?
Место жительства
Неизвестно
Брянская обл.
Брянская обл.
Смерть
Неизвестно