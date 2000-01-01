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Чередов Иван Анфиногенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1853 ст.

Отец: Чередов Анфиноген Константинов

Мать: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чередов Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Чередов Михей Иванович

Мать ребёнка: Аграфена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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