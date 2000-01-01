Чередов Иван Анфиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1853 ст.
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1891
Мать ребёнка: Аграфена Михайловна
Смерть
Неизвестно