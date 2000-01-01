Андреев Пидор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Пидор Андреевич

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Место рождения

Accra

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громыко Андрей Андреевич

Мать: не указана

Accra
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