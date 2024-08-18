Морозюк Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозюк Анатолий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозюк Сергей Петрович

Мать: Морозюк (Муравьева ) (Муравьева) Нина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна

Рождение ребёнка
25.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна

Рождение ребёнка
21.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна

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