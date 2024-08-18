Морозюк Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна
Рождение ребёнка
21.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна