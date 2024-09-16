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Пономарев Тихон Агафонович

Место рождения

Первунова, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пономарев Агафон Лукич

Мать: Пономарева Елена Матвеевна (1)

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Матрона Лукинична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Николай Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пономарева Лукерья Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1849

Дочь: Пономарева Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1853

Дочь: Пономарева Соломония Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.06.1856

Сын: Пономарев Митрофан Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Первунова, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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