Пономарев Тихон Агафонович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пономарев Николай Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пономарева Лукерья Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1849
Дочь: Пономарева Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1853
Дочь: Пономарева Соломония Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1856
Сын: Пономарев Митрофан Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно