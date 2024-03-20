Рябков Савелий Константинович
Место рожденияХарьковская область
Дата рождения1897
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Рябков Константин
Харьковская область
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
?.02.1924
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
21.06.1926
Сын: Рябков Николай Савельевич
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
10.10.1940
Сын: Рябков Владимир Савельевич
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Анатолий Савельевич
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Василий
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Фёдор
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабердина Вера
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Валентина Савельевна
Мать ребёнка: Рябкова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябкова Александра
Упоминание
Неизвестно
Новосибирская книга памяти | http://www.sibmemorial.ru/searchp/fio/рябков савелий/year/0/book_mem/1/victor/1/
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести