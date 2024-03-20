Рябков Савелий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябков Савелий Константинович

Рябков Савелий Константинович

Место рождения

Харьковская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рябков Константин

Мать: не указана

Харьковская область
Рождение ребёнка
20.05.1921

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
?.02.1924

Сын: Рябков Иван Савельевич

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рябков Виктор Савельевич

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
21.06.1926

Сын: Рябков Николай Савельевич

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
10.10.1940

Сын: Рябков Владимир Савельевич

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Анатолий Савельевич

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Василий

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Фёдор

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабердина Вера

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Валентина Савельевна

Мать ребёнка: Рябкова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябкова Александра

Упоминание
Неизвестно
Новосибирская книга памяти | http://www.sibmemorial.ru/searchp/fio/рябков савелий/year/0/book_mem/1/victor/1/
Смерть
?.08.1942
Пропал без вести
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close