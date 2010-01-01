(Соломонова) Сифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соломонова) Сифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Соломонов Исаак

Мать: Соломонов Роза

Смерть
2010
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