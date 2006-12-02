Гладкова (Свиридова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Свиридова) Мария Александровна

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Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

22.05.1932

Дата смерти

02.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1932

Отец: Свиридов Александр Иванович

Мать: Свиридова Татьяна Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1955

Сын: Бессонов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Бессонов Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1958

Дочь: Портнягина Лариса Александровна

Отец ребёнка: Бессонов Александр

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.11.1964

Дочь: Мажорова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Гладков Николай

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Александр

Смерть
02.12.2006
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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