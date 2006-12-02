Гладкова (Свиридова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.05.1932
Дата смерти02.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1932
Рождение ребёнка
15.02.1955
Сын: Бессонов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бессонов Александр
Рождение ребёнка
06.07.1958
Дочь: Портнягина Лариса Александровна
Отец ребёнка: Бессонов Александр
Рождение ребёнка
28.11.1964
Дочь: Мажорова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Гладков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гладков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бессонов Александр
Смерть
02.12.2006