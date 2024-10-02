Vilkko Aune Pietarintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vilkko Aune Pietarintytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vilkko Antti Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Antinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vilkko Simo Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Antinpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vilkko Pietari Simonpoika

Отец ребёнка: Vilkko Simo Antinpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vilkko Simo Antinpoika

Смерть
Неизвестно

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