Боженов Павел Иванов Около 1762 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Боженов Павел Иванов

Место рождения

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Около 1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.

Отец: Баженов Иван Павлов

Мать: не указана

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Алексей Павлов ???? перепроверить отца

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1793

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Баженов Григорий Павлов

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 51 слайд, двор 151 - ему 45 лет
Рождение ребёнка
1800

Сын: Боженов Ефрем Павлов

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Боженов Петр Павлов

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

в ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 54 слайд стр 28, двор 159 ему 33 года, значит родился ок 1806 В ИВ 282-1-1930 от1861г стр 6 ему 40 лет В ИВ 282-1-1790 от 1860 г стр 5 ему 61 год
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Баженов Архипп Ефремв

Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова

Верхний Мангиртуй, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 53 слайд, двор 155 ему 28, значит родился ок 1811
Смерть
Неизвестно

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