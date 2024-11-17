Боженов Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762 ст.
Отец: Баженов Иван Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 51 слайд, двор 151 - ему 45 лет
Рождение ребёнка
1800
Сын: Боженов Ефрем Павлов
Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Боженов Петр Павлов
Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова
в ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 54 слайд стр 28, двор 159 ему 33 года, значит родился ок 1806 В ИВ 282-1-1930 от1861г стр 6 ему 40 лет В ИВ 282-1-1790 от 1860 г стр 5 ему 61 год
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Баженова Евдокия(Авдотья) Петрова
ИВ 1839 ГАЗК 282-1-588 53 слайд, двор 155 ему 28, значит родился ок 1811
Смерть
Неизвестно