Савельев Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Савельев Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно