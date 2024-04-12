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Савельев Алексей Максимович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Савельев Максим Григорьевич

Мать: Савельева Фекла Ерофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Савельев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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