Шульга Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульга Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульга Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Шульга (Редькина) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шульга (Редькина) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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