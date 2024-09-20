Ситкина (Борисова) Любовь Герасимовна 18.02.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ситкина (Борисова) Любовь Герасимовна

Место рождения

Мишуково

Дата рождения

18.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1886 ст.

Отец: Борисов Герасим Филиппович

Мать: не указана

Мишуково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкин Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.01.1912 ст.

Дочь: Ситкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ситкин Василий Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.

Сын: Ситкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Ситкин Василий Петрович

Павлово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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