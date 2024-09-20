Ситкина (Борисова) Любовь Герасимовна
Место рожденияМишуково
Дата рождения18.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1886 ст.
Отец: Борисов Герасим Филиппович
Мать: не указана
Мишуково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1912 ст.
Дочь: Ситкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ситкин Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Сын: Ситкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Ситкин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно