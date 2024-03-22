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Пивоваров Юрий Афанасьевич

Место рождения

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пивоваров Афанасий Илларионович

Мать: Пивоварова Антонина Ивановна

Русский Камешкир, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пивоварова Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Пивоваров Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Пивоварова Зоя Алексеевна

Смерть
1993
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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