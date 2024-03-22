Пивоваров Юрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1993
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пивоварова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Пивоваров Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: Пивоварова Зоя Алексеевна
Смерть
1993
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область