Смирнова (Лебедева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Лебедева) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Смирнов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Кузьмич

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
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