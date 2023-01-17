Смирнова (Лебедева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Смирнов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Кузьмич
Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно